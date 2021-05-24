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Бывают состояния, которые представляют опасность здоровью и жизни человека. В таких случаях нельзя терять времени, следует вызвать частную скорую помощь. Специалисты, приехавшие на вызов, проведут комплекс необходимых врачебных мер, предназначенных для устранения, предупреждения патологических состояний у пациентов.
Звоните нам по телефону: +7 (938) 157-75-55
Платная скорая помощь цену на каждый вид оказываемых услуг имеет фиксированную. Позвонив в регистратуру медицинского центра на Хользунова в Воронеже, можете вызвать специалистов для выполнения следующих услуг:
- первая медпомощь при патологии сердечно-сосудистой системы (предынсультное состояние, стенокардия, гипертонический криз, нарушение ритма сердца и др.);
- проведении детоксикационных, реанимационных мероприятий;
- первая медпомощь при гипертермии, болезнях ЖКТ, мочекаменной болезни;
- выполнение уколов всех типов (подкожно, внутривенно, внутримышечно);
- транспортировка больного в медучреждение для дальнейшей диагностики и оказания неотложной помощи;
- первая медпомощь при черепно-мозговой травме, а также следующих состояниях: судороги, пищевое отравление, укусы насекомых, животных, госпитализация.
Медицинский центр на Хользунова – это платная скорая помощь 1 в Воронеже, которая приезжает на вызов спустя 30 мин. На длительность ожидания бригады медработников могут повлиять такие факторы, как: расстояние от места назначения до медцентра, погодные условия, наличие пробок на дороге.
Преимущества вызова платной скорой помощи из медицинского центра на Хользунова
О различном отношении к пациентам в государственной клинике и частной знают все. Со скорой медпомощью дело обстоит также. Специалисты медицинского центра на Хользунова гарантируют высокий уровень обслуживания пациентов, помимо этого клиентов ожидают следующие преимущества:
- Оперативная реакция диспетчеров. Ваш звонок будет принят и обработан за секунды, что немаловажно для устранения угрозы здоровью, жизни больного. На обработку информации уходит 2 -3 минуты, а затем уже выезжает бригада по указанному вами адресу.
- Квалификация медработников, врачей центра. На выезд прибудут специалисты с богатым опытом, которые знают, как вести себя с пациентами, находящимися в критическом состоянии.
- Наличие собственного автопарка. Благодаря большому количеству машин, реанимобилей своевременную медпомощь получают все жители Воронежа, области, обратившиеся в медцентр на Хользунова. Реанимобили оснащены современным диагностическим, реанимационным оборудованием, поэтому специалисты на месте диагностируют проблему, купируют симптомы, а также устранят состояния, несущие угрозу жизни.
- Полная комплектация сотрудников скорой. На выезд приезжает бригада медработников, врачей, которые имеют с собой необходимое оборудование, медпрепараты для оказания неотложной медицинской помощи.
- Круглосуточное оказание помощи. Частная скорая доступна к вызову 24 часа в сутки.
- Выезд по городу, а также области. Бригада врачей приедет на вызов даже в отдаленные уголки области и окажет квалифицированные услуги.
При любых состояниях, которые представляют угрозу здоровью, жизни, вызывайте бригаду скорой, позвонив в регистратуру медицинского центра Воронежа на Хользунова.
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