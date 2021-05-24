Бывают состояния, которые представляют опасность здоровью и жизни человека. В таких случаях нельзя терять времени, следует вызвать частную скорую помощь. Специалисты, приехавшие на вызов, проведут комплекс необходимых врачебных мер, предназначенных для устранения, предупреждения патологических состояний у пациентов.



Частная скорая помощь часто требуется для оперативной неотложной помощи на дому, транспортировки пациента в медучреждение. Иногда скорую заказывают для сопровождения на всевозможных организованных мероприятиях: конференции, концерты, спортивные соревнования. При вызове бригады важно согласовать с оператором такие моменты, как количество нужных реанимобилей, оборудования, время, дата, количество необходимых медицинских сотрудников.



Платная скорая помощь цену на каждый вид оказываемых услуг имеет фиксированную. Позвонив в регистратуру медицинского центра на Хользунова в Воронеже, можете вызвать специалистов для выполнения следующих услуг:

первая медпомощь при патологии сердечно-сосудистой системы (предынсультное состояние, стенокардия, гипертонический криз, нарушение ритма сердца и др.);

проведении детоксикационных, реанимационных мероприятий;

первая медпомощь при гипертермии, болезнях ЖКТ, мочекаменной болезни;

выполнение уколов всех типов (подкожно, внутривенно, внутримышечно);

транспортировка больного в медучреждение для дальнейшей диагностики и оказания неотложной помощи;

первая медпомощь при черепно-мозговой травме, а также следующих состояниях: судороги, пищевое отравление, укусы насекомых, животных, госпитализация.

Медицинский центр на Хользунова – это платная скорая помощь 1 в Воронеже, которая приезжает на вызов спустя 30 мин. На длительность ожидания бригады медработников могут повлиять такие факторы, как: расстояние от места назначения до медцентра, погодные условия, наличие пробок на дороге.

Преимущества вызова платной скорой помощи из медицинского центра на Хользунова





Частная скорая помощь часто требуется для оперативной неотложной помощи на дому, транспортировки пациента в медучреждение. Иногда скорую заказывают для сопровождения на всевозможных организованных мероприятиях: конференции, концерты, спортивные соревнования. При вызове бригады важно согласовать с оператором такие моменты, как количество нужных реанимобилей, оборудования, время, дата, количество необходимых медицинских сотрудников.



О различном отношении к пациентам в государственной клинике и частной знают все. Со скорой медпомощью дело обстоит также. Специалисты медицинского центра на Хользунова гарантируют высокий уровень обслуживания пациентов, помимо этого клиентов ожидают следующие преимущества:

Оперативная реакция диспетчеров. Ваш звонок будет принят и обработан за секунды, что немаловажно для устранения угрозы здоровью, жизни больного. На обработку информации уходит 2 -3 минуты, а затем уже выезжает бригада по указанному вами адресу. Квалификация медработников, врачей центра. На выезд прибудут специалисты с богатым опытом, которые знают, как вести себя с пациентами, находящимися в критическом состоянии. Наличие собственного автопарка. Благодаря большому количеству машин, реанимобилей своевременную медпомощь получают все жители Воронежа, области, обратившиеся в медцентр на Хользунова. Реанимобили оснащены современным диагностическим, реанимационным оборудованием, поэтому специалисты на месте диагностируют проблему, купируют симптомы, а также устранят состояния, несущие угрозу жизни. Полная комплектация сотрудников скорой. На выезд приезжает бригада медработников, врачей, которые имеют с собой необходимое оборудование, медпрепараты для оказания неотложной медицинской помощи. Круглосуточное оказание помощи. Частная скорая доступна к вызову 24 часа в сутки. Выезд по городу, а также области. Бригада врачей приедет на вызов даже в отдаленные уголки области и окажет квалифицированные услуги.

При любых состояниях, которые представляют угрозу здоровью, жизни, вызывайте бригаду скорой, позвонив в регистратуру медицинского центра Воронежа на Хользунова.